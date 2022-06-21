Артур Бетербиев: «Я хочу боя с Биволом, но не могу сказать, что будет дальше»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе ответил на вопрос о вероятном поединке с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Я надеюсь, что наш бой состоится. Бивол постоянно говорил, что хочет драться со мной. Я хочу боя с ним, но не могу сказать, что будет дальше.

Если он захочет, без проблем, давай драться. Джо Смит выразил желание встретиться со мной, и мы это сделали.

В современном боксе сложно делать прогнозы. Я не могу предсказать то, что будет в будущем», – сказал Бетербиев.

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