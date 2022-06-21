Тренер Бетербиева: «Мы не уверены, станет ли бой с Биволом самым сложным для Артура»

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева, обсудил возможный бой с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Мы не уверены, станет ли бой с Биволом самым сложным для Артура. Если честно, мы узнаем об этом в день поединка.

Но, если проанализировать полный набор навыков Бивола, то это очень серьезный вызов, как и Александр Гвоздик и несколько других боксеров. Как и Джо Смит был серьезным вызовом.

Хоть и Артур показал другой уровень боксерских навыков, но Смит — опасный боец. Это просто другой вызов для команды. И Бивол тоже очень другой», – сказал Рэмси.

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