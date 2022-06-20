Бивол – о бое с Бетербиевым: «Объединение титулов – главное, что я хочу»

Российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против , который владеет поясами IBF, WBC и WBO.

«Я всегда говорил, что объединение — самое главное, что я хочу. Насколько реальна встреча с Артуром? Думаю, это точно не следующий бой.

И у меня есть обязательства перед , и Боб Арум заявляет, что у него есть интерес провести Бетербиеву бой с Ярдом.

Посмотрим, что будет дальше. Но у меня есть определенное желание провести объединительный бой», – скзал Бивол.

Константин Цзю: «Бивол и Бетербиев мне симпатичны в том, как они выступают и прославляют нас»

Алексей Тищенко: «Не хотелось бы, чтобы Бивол и Бетербиев дрались. Пусть у России будет побольше чемпионов»