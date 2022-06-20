Бивол – о бое с Бетербиевым: «Объединение титулов – главное, что я хочу»

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Российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева, который владеет поясами IBF, WBC и WBO.

«Я всегда говорил, что объединение — самое главное, что я хочу. Насколько реальна встреча с Артуром? Думаю, это точно не следующий бой.

И у меня есть обязательства перед Канело, и Боб Арум заявляет, что у него есть интерес провести Бетербиеву бой с Ярдом.

Посмотрим, что будет дальше. Но у меня есть определенное желание провести объединительный бой», – скзал Бивол.

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