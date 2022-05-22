Гегард Мусаси – о UFC: «Раньше боец мог заработать $200 тысяч на спонсорах, но затем это превратилось в $10 тысяч от Reebok. Они воруют у спортсменов»

Чемпион Bellator в среднем весе и бывший боец раскритиковал промоушен .

Нидерландский спортсмен считает, что UFC мешает бойцам зарабатывать, приведя в качестве примера приход Reebok в качестве эксклюзивного экипировщика промоушена.

«В результате, все эти деньги ушли UFC. Если раньше боец мог на спонсорах заработать 200 тысяч долларов за бой, то это превратилось в 10 тысяч долларов от Reebok.

Фактически, UFC ворует у бойцов. Я понимаю, что прибыль для них на первом месте, но я бы в первую очередь заботился о своих сотрудниках, а уже потом думал о бизнесе. Но возможно, с таким подходом я бы уже был банкротом», – сказал Гегард.

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