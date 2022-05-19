Токов: «Сейчас идут переговоры по следующему сопернику, дай Бог подерусь летом»

Теги Гегард Мусаси средний вес (MMA) Bellator Анатолий Токов Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов заявил, что его следующий поединок может состояться летом текущего года.

При этом россиянин надеется, что победа в этом бою выведет его на титульный поединок против Гегарда Мусаси.

«Сейчас идут переговоры по следующему сопернику, дай Бог летом подерусь. Жду с нетерпением боя с Мусаси. Он чемпион, поэтому я хочу подраться с ним.

Сейчас мне с Мусаси бой не дадут, но я рассчитываю на бой с кем-то из топов, и через этот бой я надеюсь подраться за пояс», – сказал боец.

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