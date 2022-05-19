Токов: «Сейчас идут переговоры по следующему сопернику, дай Бог подерусь летом»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов заявил, что его следующий поединок может состояться летом текущего года.

При этом россиянин надеется, что победа в этом бою выведет его на титульный поединок против .

«Сейчас идут переговоры по следующему сопернику, дай Бог летом подерусь. Жду с нетерпением боя с Мусаси. Он чемпион, поэтому я хочу подраться с ним.

Сейчас мне с Мусаси бой не дадут, но я рассчитываю на бой с кем-то из топов, и через этот бой я надеюсь подраться за пояс», – сказал боец.

Анатолий Токов: «Владельцы Bellator сказали, что не будут давать титульные бои русским»

Шлеменко ответил Емельяненко: «Если Мусаси для меня фаворит боя с Токовым, то я поливаю Толю грязью?»