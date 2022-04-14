Немков готов подраться с Мусаси: «Это будет большой вызов для меня»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом среднего дивизиона Гегардом Мусаси.

«Если этого хочет Мусаси, если этого захочет Bellator и фанаты, то я готов его поприветствовать в полутяжелом весе.

Это будет хороший красивый бой и большой вызов для меня», – сказал Немков.

В эти выходные Немков сразится с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator, а Мусаси 24 июня подерется с Джонни Эблином.

Гегард Мусаси: «Позвольте мне подраться с Немковым за пояс в полутяжелом весе»

Хабиб – о Мусаси: «Гегард – самый недооцененный боец в ММА»