Немков готов подраться с Мусаси: «Это будет большой вызов для меня»

Теги MMA Гегард Мусаси полутяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом среднего дивизиона Гегардом Мусаси.

«Если этого хочет Мусаси, если этого захочет Bellator и фанаты, то я готов его поприветствовать в полутяжелом весе.

Это будет хороший красивый бой и большой вызов для меня», – сказал Немков.

В эти выходные Немков сразится с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator, а Мусаси 24 июня подерется с Джонни Эблином.

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