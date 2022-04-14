Немков готов подраться с Мусаси: «Это будет большой вызов для меня»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков ответил на вопрос о возможном поединке с чемпионом среднего дивизиона Гегардом Мусаси.
«Если этого хочет Мусаси, если этого захочет Bellator и фанаты, то я готов его поприветствовать в полутяжелом весе.
Это будет хороший красивый бой и большой вызов для меня», – сказал Немков.
В эти выходные Немков сразится с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator, а Мусаси 24 июня подерется с Джонни Эблином.
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