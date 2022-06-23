Мовсар Евлоев бросил вызов Брайсу Митчеллу: «Выше тебя нет непобежденных бойцов»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев готов подраться с непобежденным американцем Брайсом Митчеллом.

«В октябре я подерусь с любым, кто выше меня в рейтинге. Погнали», – написал Митчелл.

«В рейтинге я стою рядом с тобой. Выше тебя нет непобежденных бойцов. Погнали!» – ответил Евлоев.

В последнем поединке россиянин победил Дэна Иге.

Евлоев про Топурию: «Испанская собака, которая лает, только когда чувствует себя в безопасности»

Евлоев вызвал Каттара: «Дай знать, когда будешь готов. Я разберу тебя, не доводя до решения судей»