Евлоев вызвал Каттара: «Дай знать, когда будешь готов. Я разберу тебя, не доводя до решения судей»

Рейтинговый полулегковес UFC Мовсар Евлоев вызвал на бой топового бойца дивизиона Келвина Каттара, уступившего раздельным решением Джошу Эмметту.

«Это был раздражающе близкий бой, и я думал, что Каттар одержал победу. Келвин, дай мне знать, когда будешь готов снова драться, чтобы я разобрал тебя на части, не доводя до решения судей», – написал Евлоев в соцсетях.

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