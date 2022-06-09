Евлоев про Топурию: «Испанская собака, которая лает, только когда чувствует себя в безопасности»

10-й номер полулегкого дивизиона UFC Мовсар Евлоев отреагировал на оскорбления испано-грузинского бойца Илии Топурии.

Топурия назвал позором победу россиянина над Дэном Иге единогласным решением судей на UFC Fight Night 207.

«Не обращайте внимания на хейтеров и на испанскую собаку, которая лает только тогда, когда чувствует себя в безопасности.

Ничего кроме уважения Дэну! Для меня было честью разделить с тобой октагон. Ты отличный пример трудолюбивого бойца с большим сердцем. Я не забуду, что ты сказал мне после боя», – написал Евлоев в социальных сетях.

Евлоев – о Дэне Иге: «Оппонент был жесткий, у меня до сих пор башка болит»

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