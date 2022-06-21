Алекс Волкановски бросил вызов Чарльзу Оливейре: «Он показал, что его можно побить»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски хочет подраться с экс-чемпионом в легком весе .

«После того, как я сделаю свое дело в бою с Максом Холлоуэем, я хочу получить шанс стать двойным чемпионом. Таков мой план, и я хочу еще осуществить.

Когда я смотрю на Оливейру, я вижу в нем опасного бойца. Он очень опасный соперник, демонстрирующий захватывающие поединки, которые приводят в восторг болельщиков.

Очевидно, что он показал, что его можно побить. Он показал это в последних боях, которые были захватывающими, но в каждом из них он был на грани поражения.

Все дело в том, что я не дам ему таких возможностей», – сказал Волкановски.

Бой Волкановски и Холлоуэя состоится 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

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