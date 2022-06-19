Артур Бетербиев: «Нам необходимо устроить бой с Биволом»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе высказался о поединке с чемпионом WBA Дмитрием Биволом после победы над Джо Смитом-младшим.

«Я хочу драться с Биволом, потому что его команда постоянно говорит, что они хотят сразиться со мной в следующем бою.

Хорошо, давайте сделаем это. Я не знаю, как сложится этот поединок, но думаю, что нам необходимо его устроить», – сказал Бетербиев.

На вечере бокса в Нью-Йорке Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде.

Бетербиев нанес почти в четыре раза больше точных ударов, чем Смит

Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»