Артур Бетербиев: «Нам необходимо устроить бой с Биволом»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о поединке с чемпионом WBA Дмитрием Биволом после победы над Джо Смитом-младшим.
«Я хочу драться с Биволом, потому что его команда постоянно говорит, что они хотят сразиться со мной в следующем бою.
Хорошо, давайте сделаем это. Я не знаю, как сложится этот поединок, но думаю, что нам необходимо его устроить», – сказал Бетербиев.
На вечере бокса в Нью-Йорке Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде.
Бетербиев нанес почти в четыре раза больше точных ударов, чем Смит
Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»