Алекс Волкановски: «Буду требовать от UFC, чтобы мне дали бой за титул в легком весе»

Чемпион UFC в полулегком весе намерен подняться в легкий дивизион и провести бой за титул.

«Я хочу подняться в легкий вес в этом году. Знаете, я расчистил полулегкий вес. Я делаю свою работу, в то время как остальные бойцы не могут определиться, кто из них обязательный претендент.

Думаю, я заслужил сразу же выйти на титул в легком весе. Прямо сейчас я буду требовать, чтобы мне дали бой за титул.

Идеально было бы подраться в августе в Австралии. Мы обсудим это с , – сказал Волкановски.

После победы над Корейским Зомби на UFC 273 Волкановски поднялся на второе место в общем рейтинге UFC.

Генри Сехудо: «Я могу победить Волкановски и стать тройным чемпионом. Так в чем дело, Уайт?»

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