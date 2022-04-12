Генри Сехудо: «Я могу победить Волкановски и стать тройным чемпионом. Так в чем дело, Уайт?»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях хочет подраться с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

«Как я уже сказал, если бы я дрался вместо Зомби, это был бы другой бой. Я знаю, что все еще могу победить Волкановски. Речь идет не о том, чтобы убить его, а о том, чтобы победить его, перехитрить. Я верю, что у меня есть способности, скорость, борьба, IQ, опыт, твердость, выдержка, чтобы бросить вызов такому человеку.

Но это зависит от вас, фанатов. Это зависит от . Если мы с Алексом сможем заработать на этом, я мог бы стать первым тройным чемпионом, и он бы заткнулся. Это принесет всем удовольствие. Так в чем дело, Дэйна?

Я не боюсь этого чувака. Я был аутсайдером так много раз, что этот чувак был бы моей самой большой победой в смешанных единоборствах, потому что я знаю, что могу победить его», – сказал Сехудо.

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