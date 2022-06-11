Бернс хочет бой с Масвидалем: «Испытываю огромное уважение к Хорхе. Мы устроим шоу, и я смогу выбить из него дерьмо»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что хочет подраться с .

«Я хочу большой бой. Я хочу подраться с Хорхе Масвидалем. Думаю, это поединок, который устроит UFC.

Я испытываю огромное уважение к Хорхе, этот парень провел больше 50 боев, у него есть сумасшедшие нокауты, он дрался на улице.

Это бой, который я хочу. Я все еще верю, что мы устроим шоу, и я смогу выбить из него все дерьмо.

Как я сказал, я уважаю его, но все равно верю, что побью Хорхе. Я просто уверен, что мы устроим шоу», – сказал бразилец.

Хорхе Масвидаль: «Бой с Конором – это огромная куча бабок. Но я хочу биться с Бернсом, потому что он мне нравится как боец»

Полусредневес UFC поддержал Чимаева: «Все думали, что в бою с Бернсом он будет стрелять лазером из глаз, но он человек»