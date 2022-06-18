О’Мэлли – о бое Стерлинга и Диллашоу: «Они друг на друга похожи, но Алджо больше борется»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли высказался о возможном титульном поединке между и .

«Я действительно не знаю, каким вижу исход этого боя. Пока что он слишком свеж в моей голове. Мне необходимо немного подумать об этом.

Они оба неортодоксальные ударники, но Стерлинг чуть более необычен из-за своей стойки. Я не знаю, они похожи друг на друга!

Они довольно похожи, но Алджо больше борется. Это чрезвычайно интересный бой», – сказал О’Мэлли.

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