Сехудо пошутил над Стерлингом: «Я усыновил ребенка, он талантливый актер, его легко уложить спать»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе выложил фотоколлаж с действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

«Я так рад объявить, что мы с женой усыновили ребенка. Он очень талантливый актер, и его очень легко уложить спать. Такой прекрасный День отца!», – подписал Сехудо публикацию в соцсетях.

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