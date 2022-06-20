Сехудо пошутил над Стерлингом: «Я усыновил ребенка, он талантливый актер, его легко уложить спать»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо выложил фотоколлаж с действующим чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

«Я так рад объявить, что мы с женой усыновили ребенка. Он очень талантливый актер, и его очень легко уложить спать. Такой прекрасный День отца!», – подписал Сехудо публикацию в соцсетях.

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