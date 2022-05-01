Ти Джей Диллашоу: «В следующем бою я верну пояс, побив Стерлинга, а затем отомщу Сехудо»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Жозе Альдо Ти Джей Диллашоу Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился планами на будущее.

«Сейчас все идеально выстраивается: в следующем бою я верну свой пояс, побив Алджамейна Стерлинга, а затем отомщу Генри Сехудо.

Я слышал, что он собирается вернуться, но еще не определился в какой весовой категории будет выступать.

Следующим на очереди будет Жозе Альдо, на которого я хотел быть похож в начале карьеры. У меня есть много вариантов защиты титула после того, как я верну его. Это будет захватывающее время», – сказал Диллашоу.

Жозе Альдо – о Диллашоу: «Нет смысла давать драться за титул парню, который только отбыл 2-летнюю дисквалификацию за читерство»

Диллашоу – о Стерлинге: «Стилистически для меня это идеальный бой»

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