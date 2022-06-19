Стерлинг хочет посмотреть бой Ян – Сехудо: «Петр стал бы первым парнем, с которым Генри сражался в расцвете сил»

Чемпион UFC в легчайшем весе отреагировал на спор в социальных сетях между экс-чемпионами дивизиона и .

«Я бы посмотрел на этот бой. Ян стал бы первым парнем, с которым Сехудо сражался в расцвете сил, а не с гороховой головой Ти Джея Диллашоу», – написал Стерлинг.

Сехудо отказался драться с Яном, заявив, что ему неинтересен поединок не с чемпионом.

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