Стерлинг хочет посмотреть бой Ян – Сехудо: «Петр стал бы первым парнем, с которым Генри сражался в расцвете сил»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Петр Ян Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг отреагировал на спор в социальных сетях между экс-чемпионами дивизиона Петром Яном и Генри Сехудо.

«Я бы посмотрел на этот бой. Ян стал бы первым парнем, с которым Сехудо сражался в расцвете сил, а не с гороховой головой Ти Джея Диллашоу», – написал Стерлинг.

Сехудо отказался драться с Яном, заявив, что ему неинтересен поединок не с чемпионом.

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