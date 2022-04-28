Доминик Круз: «Дайте мне Петра Яна, дайте мне Альдо, дайте мне Стерлинга. В конце концов, дайте мне Сехудо»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз вызвал на бой топовых соперников.
«Я хочу двигаться вперед, так что дайте мне любого из топовой пятерки. Дайте мне Петра Яна, дайте мне Жозе Альдо, дайте мне Алджамейна Стерлинга. В конце концов, дайте мне Генри Сехудо, когда он соизволит вернуться.
Мне без разницы, я готов быть первым, с кем он встретится, когда вернется в дивизион. Я вернусь в этом году, и мы выиграем пояс.
Мы выиграем титул — если не в этом, то в следующем году, и с каждым боем мы приближаемся к этой цели», – сказал Круз.
В последний раз Круз дрался в декабре 2021-го, победив единогласным решением судей Педро Муньоза.
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