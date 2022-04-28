Доминик Круз: «Дайте мне Петра Яна, дайте мне Альдо, дайте мне Стерлинга. В конце концов, дайте мне Сехудо»

Бывший чемпион в легчайшем весе Доминик Круз вызвал на бой топовых соперников.

«Я хочу двигаться вперед, так что дайте мне любого из топовой пятерки. Дайте мне Петра Яна, дайте мне , дайте мне . В конце концов, дайте мне , когда он соизволит вернуться.

Мне без разницы, я готов быть первым, с кем он встретится, когда вернется в дивизион. Я вернусь в этом году, и мы выиграем пояс.

Мы выиграем титул — если не в этом, то в следующем году, и с каждым боем мы приближаемся к этой цели», – сказал Круз.

В последний раз Круз дрался в декабре 2021-го, победив единогласным решением судей Педро Муньоза.

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