Дэйна Уайт: «Нейт Диаз должен подраться с Джейком Полом. Этот бой имеет смысл»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на послание полусредневеса , который попросил дать ему бой или расторгнуть контракт.

«Иметь дело с Нейтом всегда весело, захватывающе и интересно. Я не знаю, что мы будем делать, так что посмотрим.

Мы пытаемся сделать все, что в наших силах. Стараемся ни на кого не гадить и проявляем ко всем уважение. Но нельзя говорить здесь о Камаре Усмане, которого просит его команда.

Нейт Диаз выиграл один бой за пять лет. Мы пытаемся определиться с его будущим. Вероятно, он должен подраться с . Этот бой имеет смысл», – сказал Уайт.

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