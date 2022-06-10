Дэйна Уайт: «Обсуждаем бой Чимаева и Ковингтона, но и бой Хамзата с Диазом выглядит многообещающе»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал вероятных соперников для шведского полусредневеса .

Ранее сообщалось, что соперником Чимаева может стать .

«Да, мы это обсуждаем, но не на ближайшее время. Это интересный бой.

Хамзат третий номер в мире, и его бой с выглядит многообещающе. Но Хамзат против Колби тоже очень интересно.

Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Уайт.

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