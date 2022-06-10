Дэйна Уайт: «Обсуждаем бой Чимаева и Ковингтона, но и бой Хамзата с Диазом выглядит многообещающе»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал вероятных соперников для шведского полусредневеса Хамзата Чимаева.
Ранее сообщалось, что соперником Чимаева может стать Колби Ковингтон.
«Да, мы это обсуждаем, но не на ближайшее время. Это интересный бой.
Хамзат третий номер в мире, и его бой с Нейтом Диазом выглядит многообещающе. Но Хамзат против Колби тоже очень интересно.
Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Уайт.
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Чимаев – Ковингтону: «Ты где, клоун?»