Нейт Диаз обратился к UFC: «Отпустите меня, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле или августе»

Полусредневес UFC Нейт Диаз обратился в социальных сетях к руководству промоушена, потребовав разорвать с ним сотрудничество или организовать бой.

«UFC, отпустите меня сейчас, пожалуйста, или дайте мне подраться с кем-нибудь в июле или августе. У меня есть дела поважнее», – написал Диаз.

После возобновления карьеры в 2019-м Диаз провел три поединка в UFC, победив Энтони Петтиса и проиграв Хорхе Масвидалю и Леону Эдвардсу.

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