«Полу придется раскошеливаться». Друг Нейта Диаза назвал условие проведения боя с Джейком

Друг Нейта Диаза и бывший боец UFC Джейк Шилдс рассказал, на каких условиях Диаз согласится подраться с видеоблогером .

«Не думаю, что Пол заслужил драться с Нейтом. Не то чтобы Нейт не стал с ним драться... Нейт популярнее, успешнее Пола. Джейку придется постараться, чтобы добиться боя с Нейтом.

Если Джейк выиграет еще пару боев по правилам бокса, а Нейт расторгнет контракт с UFC, то их бой может состояться. Однако Нейт не будет драться за копейки. Ему должны гарантировать большой гонорар.

Нейт не собирается драться за 5 или 10 миллионов долларов. Полу придется раскошелиться», – сказал Шилдс.

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