Чимаев хочет бой с Нейтом Диазом: «Я разобью этого мальчика. Он больше не будет прежним Диазом»

Шведский полусредневес чеченского происхождения рассказал, что хотел бы подраться с .

«Наш бой никогда не был близок к сделке. Когда я предложил ему подраться, у меня был хороший вес, хорошая форма, а теперь я поднимаю тяжести и поправился на три килограмма. А он говорит: «Давай драться».

Он думал, не слишком ли рано гонять вес в августе? Мне все равно, я проведу весогонку и подерусь с ним, если он готов. Я разобью этого мальчика. Он больше не будет прежним Диазом.

Бой с Диазом интересный, но тощий мальчик напуган, и он не ответил. Белал Мухаммад сказал да. Мне все равно, я буду драться со всеми.

Пусть Леон Эдвардс сразится с Камару Усманом, который победит, и я заберу его голову. Я заберу его голову и возьму его деньги.

Я могу подраться и с братом . Я разобью его гребаного брата», – сказал Чимаев.

Чимаев хочет подраться с Диазом и Мухаммадом до конца 2022 года

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