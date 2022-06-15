Чимаев хочет бой с Нейтом Диазом: «Я разобью этого мальчика. Он больше не будет прежним Диазом»

Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что хотел бы подраться с Нейтом Диазом.
«Наш бой никогда не был близок к сделке. Когда я предложил ему подраться, у меня был хороший вес, хорошая форма, а теперь я поднимаю тяжести и поправился на три килограмма. А он говорит: «Давай драться».
Он думал, не слишком ли рано гонять вес в августе? Мне все равно, я проведу весогонку и подерусь с ним, если он готов. Я разобью этого мальчика. Он больше не будет прежним Диазом.
Бой с Диазом интересный, но тощий мальчик напуган, и он не ответил. Белал Мухаммад сказал да. Мне все равно, я буду драться со всеми.
Пусть Леон Эдвардс сразится с Камару Усманом, который победит, и я заберу его голову. Я заберу его голову и возьму его деньги.
Я могу подраться и с братом Ником Диазом. Я разобью его гребаного брата», – сказал Чимаев.
Чимаев хочет подраться с Диазом и Мухаммадом до конца 2022 года
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