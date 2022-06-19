Дэйна Уайт про срыв боя Серроне и Лаузона: «Все это похоже на противостояние Хабиба и Фергюсона»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на срыв боя между полусредневесами и .

Поединок между американцами срывался четыре раза. В последний раз Серроне и Лаузон должны были подраться на UFC on ESPN 37, но бой отменили из-за травмы Джо.

«Это все похоже на противостояние Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Нет, я больше не буду организовывать этот бой.

Дональд только вчера согнал вес. Мы предлагали ему драться в июле, но он не хочет проходить весогонку так скоро, поэтому он не выступит на том турнире. Мы с ним еще что-то придумаем», – сказал Уайт.

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