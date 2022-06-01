Тренер Алекса Волкановски: «Оливейра для нас опаснее, чем Махачев»

Юджин Бэрман, тренер чемпиона в полулегком весе , считает, что его подопечному будет сложнее справиться с обязательным претендентом на титул в легком весе Чарльзом Оливейрой, нежели с Исламом Махачевым.

«Оливейра обладает более разносторонним набором навыков, так что нам есть над чем работать.

Многие говорят, что у хорошая стойка, но полагаю, это зависит от того, кто ему противостоит.

Так что да, думаю, Алексу Волкановски придется иметь дело с более разносторонним набором навыков в бою против , – сказал Бэрман.

Арман Царукян: «Махачев делает одно и то же дерьмо каждый бой. Он дерется очень осторожно»

Махачев – Оливейре: «Ты где?»