Тренер Алекса Волкановски: «Оливейра для нас опаснее, чем Махачев»

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, считает, что его подопечному будет сложнее справиться с обязательным претендентом на титул в легком весе Чарльзом Оливейрой, нежели с Исламом Махачевым.
«Оливейра обладает более разносторонним набором навыков, так что нам есть над чем работать.
Многие говорят, что у Ислама Махачева хорошая стойка, но полагаю, это зависит от того, кто ему противостоит.
Так что да, думаю, Алексу Волкановски придется иметь дело с более разносторонним набором навыков в бою против Чарльза Оливейры», – сказал Бэрман.
Арман Царукян: «Махачев делает одно и то же дерьмо каждый бой. Он дерется очень осторожно»