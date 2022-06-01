Тренер Алекса Волкановски: «Оливейра для нас опаснее, чем Махачев»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, считает, что его подопечному будет сложнее справиться с обязательным претендентом на титул в легком весе Чарльзом Оливейрой, нежели с Исламом Махачевым.

«Оливейра обладает более разносторонним набором навыков, так что нам есть над чем работать.

Многие говорят, что у Ислама Махачева хорошая стойка, но полагаю, это зависит от того, кто ему противостоит.

Так что да, думаю, Алексу Волкановски придется иметь дело с более разносторонним набором навыков в бою против Чарльза Оливейры», – сказал Бэрман.

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