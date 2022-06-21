Шон О’Мэлли: «Оливейра – единственный, кто может доставить Хабибу проблемы»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли считает, что стал бы серьезным испытанием для экс-чемпиона .

«Если Хабиб вернется в легкий дивизион, я бы хотел увидеть его бой с Чарльзом. Всех остальных Хабиб переедет, а Чарльз единственный, кто может доставить ему проблемы.

Кто знает, может быть, именно поэтому Хабиб ушел в отставку. Возможно, он что-то увидел и сказал себе: «Я не хочу драться с этим парнем»», – сказал О’Мэлли.

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