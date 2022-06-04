Тони Фергюсон хочет драться с Оливейрой и Хабибом: «Это понравилось бы фанатам»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался о боях против Чарльза Оливейры и Тони Фергюсона.

«Ничего личного, но я на самом деле толком не готовился к бою с Оливейрой. Он хороший парень, и мы с ним еще пересечемся.

Я бы побил любого парня с настоящим тренировочным лагерем.

Бой с Хабибом был бы тоже интересным. Это понравилось бы фанатам», – считает Фергюсон.

В декабре 2020-го Оливейра победил Фергюсона единогласным решением судей. Бой американца с Нурмагомедовым срывался пять раз.

Фергюсон попросил у Чендлера реванш: «Гарантирую, на этот раз тебе так не повезет!»

Фергюсон сообщил, что его не проверяли на допинг перед боем с Чендлером

 

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