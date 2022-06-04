Тони Фергюсон хочет драться с Оливейрой и Хабибом: «Это понравилось бы фанатам»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался о боях против Чарльза Оливейры и Тони Фергюсона.
«Ничего личного, но я на самом деле толком не готовился к бою с Оливейрой. Он хороший парень, и мы с ним еще пересечемся.
Я бы побил любого парня с настоящим тренировочным лагерем.
Бой с Хабибом был бы тоже интересным. Это понравилось бы фанатам», – считает Фергюсон.
В декабре 2020-го Оливейра победил Фергюсона единогласным решением судей. Бой американца с Нурмагомедовым срывался пять раз.
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