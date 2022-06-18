Тренер Забита – о завершении карьеры: «Спорт стал очень аморальным, а Магомедшарипов – очень набожный человек»

Тренер бывшего полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев объяснил причины раннего ухода его подопечного из боев.

«Думаю, он сделал это по нескольким причинам. Самая главная из них – спорт стал очень аморальным. В нем слишком много грязи.

Раньше это действительно был спорт, а сейчас просто шоу. Понимаете, Забит – набожный человек, который не желал иметь отношений со всей этой грязью.

Вы сами видите, что творится в России. К примеру, возьмите поп-ММА, эти кулачные бои... Все превратилось в грязь.

Люди, еще недавно казавшиеся нам порядочными, сейчас бросаются из крайности в крайность.

Именно поэтому я считаю, что для Забита это было одним из лучших решений – вовремя оставить все это позади. Раньше спорт был не таким. Это теперь он такой», – сказал Учакаев.

Забит подтвердил, что закончил карьеру: «Хоть и восстановился, но не чувствую себя как раньше»

Тренер Магомедшарипова: «Забит сейчас – успешный бизнесмен, у него все хорошо в жизни. Он не жалеет о своем решении»