Причиной паузы в карьере Забита может быть религиозная дилемма (Ариэль Хельвани)

Журналист Ариэль Хельвани назвал причину длительной паузы в карьере полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова.

«Вероятно, самое большое «что если» в истории UFC – это Забит, который просто исчез. Я поспрашивал, навел справки, и мне сказали, что возможно, причина заключается в моральной религиозной дилемме, с которой он столкнулся.

Он очень религиозен, и похоже, пришел к тому, что больше не хотел этим заниматься. Его брат дерется, и он ему секундирует, что, на мой взгляд, довольно интересно, но очевидно, что все люди разные.

Забит пришел к тому, что решил: «Нет, это не для меня». Это то, что мне сказали. Вероятно, мы так и будем гадать, чего он мог достичь в своей карьере, потому что его потолок был очень высок», – сказал Хельвани в выпуске «Час ММА».

31-летний Магомедшарипов не дрался с ноября 2019-го, когда на турнире UFC в Москве победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

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