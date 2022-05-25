Люк Рокхолд сравнил Хабиба и Оливейру: «Как много раз проигрывал Чарльз? Десять?»

Бывший чемпион в среднем весе сравнил бывших чемпионов легкого дивизиона и .

«У них разные резюме, и сами они совершенно разные. Хабиб не проиграл ни одного боя, ни одного раунда. У Чарльза прекрасная, изумительная история, как боец сейчас — он демон.

Но как много раз он проигрывал? Десять?

Они оба потрясающие чемпионы. Ты должен быть сильным, чтобы стать чемпионом. Тебе необходимо пробиваться через разную фигню и падения, возвращаться, чтобы проявить себя», – сказал Рокхолд.

Чейл Соннен: «Зачем Оливейре драться с Хабибом, которого аудитория считает самой большой угрозой для него?»

Хабиб – об Оливейре: «Он чемпион, хоть и не бесспорный. Чарльз заслужил владеть поясом»