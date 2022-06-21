Али Абдель-Азиз: «Хабиб может вернуться и стать чемпионом UFC в среднем весе уже сегодня»

Менеджер Али Абдель-Азиз оценил шансы экс-чемпиона в легком весе в среднем дивизионе.

«Сейчас у многих людей будет бомбить от того, что я скажу. Хабиб сейчас весит 90,7 кг. Если он сбросил вес до 84 кг, то остановит Исраэля Адесанью за три раунда. Это мое мнение.

Сейчас Нурмагомедов побеждает тяжеловесов, полутяжеловесов, полусредневесов, легковесов — он неудержим. Он как трактор.

Если Хабиб захочет вернуться, и скажет Дэйне Уайту, чтобы тот дал ему подраться в среднем весе, он прикончит Адесанью за три раунда, потому что стили делают бои.

Адесанья не сможет остановить борьбу Хабиба, его грепплинг. Исраэль лучший ударник на планете, но Хабиб может вернуться и стать чемпионом UFC в среднем весе уже сегодня», – считает Абдель-Азиз.

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