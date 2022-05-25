Чейл Соннен: «Зачем Оливейре драться с Хабибом, которого аудитория считает самой большой угрозой для него?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен Хабиб Нурмагомедов Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший боец MMA Чейл Соннен считает, что экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра не захочет драться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Все бойцы делают одно и то же — зарабатывают максимальные деньги за самые легкие бои, которые они могут получить. Зачем бойцу хотеть, чтобы эти разговоры прекратились?

Есть и сценарии: есть настоящие бойцы, которые здесь ради того, чтобы доказать, что они лучшие. Но слишком смело предполагать, что Оливейра такой боец.

Зачем ему драться с человеком, которого аудитория считает самой большой угрозой для него? С какой стати ему хотеть биться с самой серьезной угрозой?» – сказал Соннен.

Хабиб – тренеру Оливейры: «Давай сделаем бой Чарльза и Махачева где бы то ни было. Бразилия, мы идем!»

Хабиб – об Оливейре: «Он чемпион, хоть и не бесспорный. Чарльз заслужил владеть поясом»

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