Хабиб назвал разницу между чемпионами и остальными бойцами

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал качество, благодаря которому он стал чемпионом.

«Конечно, перед боем я испытываю давление. Когда возникает давление, чемпионы могут справиться с ним. В этом вся разница между чемпионами и остальными бойцами.

Я справлюсь с давлением, контролирую его и даже использую, чтобы выйти победителем. Когда на бойца оказывается такое давление, когда на него смотрят миллионы людей по всему миру, многие не могут справиться с этим.

Но когда у тебя есть ощущение, что ты можешь справиться с этим, то ты можешь обернуть это давление против своего соперника», – сказал Нурмагомедов.

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