Константин Цзю: «Бивол и Бетербиев мне симпатичны в том, как они выступают и прославляют нас»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе поделился впечатлениями от победы над Джо Смитом-младшим.

«Испытываю гордость и радость за Артура. Все было очень грамотно отработано как в первом, так и во втором раунде.

В первом он не форсировал события и попал в конце, а во втором начал добивать его, причем не спеша и планомерно. В боксе удар имеет большое значение. Бой Бетербиева и Бивола? Не хочу даже комментировать. Буду в нейтральном статусе. Оба бойца мне симпатичны в том, как выступают и прославляют нас», – сказал Цзю.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде в бою за титулы WBC, WBO и IBF.

Кадыров поздравил Бетербиева с победой: «Я горд, что у нашего народа есть такой благородный, честный, религиозный сын»

Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»