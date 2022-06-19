Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе прокомментировал победу над Джо Смитом в Нью-Йорке.

Россиянин нокаутировал американца во втором раунде.

«Однажды я хочу стать хорошим боксером. Возможно, поэтому сегодня я выступил чуть лучше, чем раньше. Мой тренер сказал, что скоро я стану хорошим боксером.

Смит был слегка открыт, поэтому мне было чуть полегче достать его. У нас обоих хороший удар, и каждый пытался попасть первым.

В этот раз мне повезло, и я донес удар первым. Выступил ли я лучше благодаря тому, что он был опасным? Возможно. Мы поговорим с моей командой после боя. Вероятно, у нас были ошибки, которые необходимо исправить.

С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира», – сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев нокаутировал Смита во втором раунде