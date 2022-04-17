Белал Мухаммад вызвал Колби: «Подерись с настоящим полусредневесом, трус!»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад, одержавший победу над Висенте Луке, назвал имя бойца, с которым хотел бы провести поединок.
«Не буду больше бросать вызовы чемпиону, потому что никто не хочет давать мне шанс. Так что дайте мне эту скандалистку Колби Ковингтона, которая вызывает на бой легковесов.
Подерись с настоящим полусредневесом, ты, трус! Я – полусредневес, и я выигрываю бои, в отличие от Масвидала с двумя поражениями, в отличие от Вудли с пятью поражениями.
У меня семь побед. Выйди и встреться с настоящим испытанием, трус», – сказал Мухаммад.
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