Белал Мухаммад вызвал Колби: «Подерись с настоящим полусредневесом, трус!»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад, одержавший победу над Висенте Луке, назвал имя бойца, с которым хотел бы провести поединок.

«Не буду больше бросать вызовы чемпиону, потому что никто не хочет давать мне шанс. Так что дайте мне эту скандалистку , которая вызывает на бой легковесов.

Подерись с настоящим полусредневесом, ты, трус! Я – полусредневес, и я выигрываю бои, в отличие от Масвидала с двумя поражениями, в отличие от Вудли с пятью поражениями.

У меня семь побед. Выйди и встреться с настоящим испытанием, трус», – сказал Мухаммад.

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