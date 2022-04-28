Ковингтон сообщил суду, что получил черепно-мозговую травму после нападения Масвидаля. Судья запретил Хорхе приближаться к Колби

В четверг состоялось слушание по делу бойца UFC Хорхе Масвидаля, который в марте напал возле ресторана на бывшего соперника .

Изначально Ковингтон пожаловался в полицейском отчете на сколотый зуб и поврежденные часы. В обновленном обвинении боец назвал себя жертвой и сказал, что получил черепно-мозговую травму.

Судья 11-го окружного суда Флоры назначил следующее слушание по делу 12 мая. Масвидалю было приказано держаться от Ковингтона и его дома на расстоянии 25 и 500 футов соответственно.

Это было сделано потому, что Ковингтон сказал, что «боится» Масвидаля после нападения. Оба бойца присутствовали на слушании по видеосвязи.

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