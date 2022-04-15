Белал Мухаммад: «Ковингтон – один из тех, кто наивно верит в собственную значимость, он мнит себя PPV-звездой»

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад заявил, что ошибочно завышает свой статус.

«Мне кажется, он один из тех парней, которые наивно верят в собственную значимость. Он мнит себя PPV-звездой: «Ох, я на одном уровне с или Макгрегором, а значит, могу выбирать, кого захочу».

Думаю, он собирается сидеть около года, разыгрывая травму. Теперь, когда у него отколот зуб [речь о драке с Масвидалем – прим. Sports.ru], скорее всего, он будет отсиживаться парочку лет, пока ему не дадут какого-нибудь легковеса», – сказал Мухаммад.

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