Тренер Бивола: «Бой Бетербиева и Дмитрия в Америке принципиально никому не интересен»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе , рассказал, какие проблемы могут стоять на пути организации боя с чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

«ESPN не готов платить такие деньги, как DAZN. А встреча Бетербиева и Бивола в Америке принципиально никому не интересна.

В Канаде? Там тоже никто не заплатит. В России и разговора об этом нет. Во-первых, титульные бои запрещено проводить в нашей стране. Во-вторых, не найдутся люди, которые готовы заплатить за этот поединок.

Это раньше была ситуация, когда на ажиотаже и эйфории у нас провели поединок Александра Поветкина и Владимира Кличко, надеясь на победу нашего боксера. Тогда были реальные деньги, достойные боя. Но на сегодня нет таких спонсоров.

Да, Андрей Рябинский остается в боксе, но он не готов вкладывать подобные суммы», – сказал Машьянов.

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Бетербиев – единственный действующий чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом