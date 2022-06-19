Тедди Атлас: «Бетербиев напоминает мне великого Марвина Хаглера: только дело, никаких выкрутасов»

Известный американский тренер прокомментировал победу над Джо Смитом-младшим.

На вечере бокса в Нью-Йорке Бетербиев победил Смита техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.

«Бетербиев словно терминатор — спокойный, сконцентрированный и высокоточный. Он показал другие параметры, не только мощь и жесткость.

Смит выбрасывал джеб очень близко, позволяя контратаковать, и его удары были слишком толстыми. Удары Бетербиева — худые и короткие.

Бетербиеву было плевать на освистывание и место проведения боя. Он просто хочет драться — никаких выкрутасов.

Бетербиев напоминает мне великого : только дело, никаких выкрутасов. Это подход рабочего класса», – написал Атлас.

Бетербиев – единственный действующий чемпион мира, на счету которого 100% побед нокаутом

Бетербиев после победы над Смитом: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира»