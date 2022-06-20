Царукян – о реванше с Махачевым: «Нет никакой злобы, только спортивный интерес»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян вновь выразил желание подраться с Исламом Махачевым.
Ранее бойцы встречались в клетке, тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.
«У меня нет никакой злости и агрессии, только спортивный интерес. Конечно, мне интересен поединок с Махачевым.
Если после этого боя мне дадут Ислама, я буду очень рад. Ему нужен поединок, который приведет его к титулу», – сказал Царукян.
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