Арман Царукян: «В России максимум 10 хороших городов. Остальные плохие и бедные»

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян в The Sevan Podcast рассказал о жизни в России.

«Уличная жизнь в Хабаровске была жесткой. Если у тебя были хорошие часы или цепь, тебе нужно было иметь при себе нож или быть хорошим бойцом, чтобы их у тебя не отобрали.

Это происходило не только в Хабаровске. У нас в России есть шесть, максимум 10 хороших городов. Остальные плохие и бедные.

Люди работают за 300 долларов. Работают, чтобы просто выжить: на еду и жилье, больше ничего. Они не могут поехать куда-то в отпуск.

И когда они приезжают в Москву — это для них лучший вариант. Причем приезжают туда даже не на самолетах, а на поездах», – сказал Царукян.

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