Махачев – о словах Оливейры: «Не забывай, что мы с тобой на равных и оба претенденты»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев ответил на слова Чарльза Оливейры, заявившего, что россиянину для титульного поединка нужно победить одного топового соперника.
«Ты сделаешь то, что тебе скажет твой босс. Не забывай, что мы на равных правах и оба претенденты», – написал Махачев в соцсетях.
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