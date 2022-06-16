Махачев – о словах Оливейры: «Не забывай, что мы с тобой на равных и оба претенденты»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев ответил на слова , заявившего, что россиянину для титульного поединка нужно победить одного топового соперника.

«Ты сделаешь то, что тебе скажет твой босс. Не забывай, что мы на равных правах и оба претенденты», – написал Махачев в соцсетях.

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