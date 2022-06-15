Чарльз Оливейра: «У Махачева большая серия побед, но с кем же он дрался? Все его сильные стороны у меня в десять раз лучше»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал о потенциальном поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я никогда не избегал боев. Чемпиона в легком весе зовут Чарльз Оливейра, в конце концов.

Крутой ли парень Махачев? Да. Но были ли среди его соперников бойцы с громкими именами? Нет. У него большая серия побед, но с кем же он дрался?

Меня не волнует его бойцовский стиль. Все его сильные стороны у меня в десять раз лучше.

Если он думает, что переведет меня в партер, как у него это получалось со всеми остальными, то он ошибается», – сказал Оливейра.

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