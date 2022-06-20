Джо Роган выложил мем с собой и Джо Байденом, упавшим с велосипеда

Стендап-комик и комментатор UFC Джо Роган отреагировал на инцидент с участием президента США Джо Байдена, упавшего с велосипеда.

Он выложил в соцсетях коллаж, на котором к лежащему на асфальте президенту добавили фото Рогана, якобы берущего интервью у Байдена.

«Окей, интернет, ты победил. На сегодня я все», – подписал фотографию комик.

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