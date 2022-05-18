Джо Роган – о взвешивании Оливейры: «Чарльза поимели, там были определенные махинации с весами»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган предположил, что провалил взвешивание перед поединком с из-за испорченных весов в отеле, которые показывали бразильцу правильный вес.

«Оливейра – очень приятный парень, но его поимели в последнем бою. Там были определенные махинации с весами. Некоторые люди налажали с ними.

Проблема с цифровыми весами заключается в том, что некоторые иностранные бойцы используют килограммы. Естественно, в Америке мы используем фунты.

Так что эти весы калиброваны, но затем иностранные бойцы переключают их, чтобы вернуться к килограммам. Из-за этого вся калибровка летит коту под хвост», – считает Роган.

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