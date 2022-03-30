Джо Роган раскритиковал Уилла Смита: «Он действовал импульсивно и ошеломляюще глупо»

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал инцидент на премии «Оскар», где актер Уилл Смит ударил по лицу комика Криса Рока за шутку в адрес своей жены.

«Считаю, что это было проявлением слабости. Крис Рок никого не оскорбил — это была безобидная шутка о прическе с отсылкой к фильму, где женщина побрила голову.

Идея о том, что это была справедливая расплата, не лезет ни в какие ворота. Что злого и оскорбительного было в этой шутке? Уилл Смит показал эмоциональную слабость. Он действовал импульсивно и ошеломляюще глупо», – сказал Роган.

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