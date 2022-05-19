Роган – о победе Чимаева над Бернсом: «Гилберт долбил его по голове, 99% людей после такого улетели бы в нокаут»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке и , который прошел 10 апреля. Напомним, что швед чеченского происхождения одержал победу единогласным решением.

«В этом бою мы поняли, что Хамзат – не просто молот. Он и сам способен держать удар. Порой боец хорош до тех пор, пока кто-то не начинает оказывать на него давление, из-за чего его лавочка закрывается.

С Хамзатом мы не видели ничего подобного. Гилберт ддолбил его по голове, после такого 99% людей на планете оказались бы в нокауте», – заявил Роган.

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