Джо Роган – о бое Стерлинга и Яна: «Удивлен раздельному решению, Алджамейн определенно выиграл»

Теги легчайший вес UFC Джо Роган Петр Ян Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о титульном поединке в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном, завершившимся победой американца.

«Это очень хороший бой. Было странно, что они дали раздельное решение. Это был очень хороший бой, но Стерлинг определенно выиграл бой. На самом деле, я снова пересмотрел его сегодня», – сказал Роган.

Ти Джей Диллашоу: «Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет»

Стерлинг ответил Сехудо: «Я тебя не вызываю, потому что тебя даже нет в ростере, мистер «Мне нужна пауза»

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