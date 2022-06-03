Джо Роган – о бое Стерлинга и Яна: «Удивлен раздельному решению, Алджамейн определенно выиграл»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о титульном поединке в легчайшем весе между и , завершившимся победой американца.

«Это очень хороший бой. Было странно, что они дали раздельное решение. Это был очень хороший бой, но Стерлинг определенно выиграл бой. На самом деле, я снова пересмотрел его сегодня», – сказал Роган.

Ти Джей Диллашоу: «Думал, что Ян победит Стерлинга. Во время боя я был на арене и ждал, когда Петр меня вызовет»

Стерлинг ответил Сехудо: «Я тебя не вызываю, потому что тебя даже нет в ростере, мистер «Мне нужна пауза»